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Специальный показ. Мы не знакомимся

Третьяковская галерея
Лаврушинский пер., 10

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр одного из лучших отечественных документальных фильмов года — «Мы не знакомимся» Юлии Гуськовой о нефорах с Китай-города. Премьера картины прошла на Beat Film Festival. Показ пройдёт в рамках программы «Горизонты повседневности». После показа кино можно будет обсудить с режиссёром Юлией Гуськовой и главным героем фильма Глебом.

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