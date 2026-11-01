Просмотр одного из лучших отечественных документальных фильмов года — «Мы не знакомимся» Юлии Гуськовой о нефорах с Китай-города. Премьера картины прошла на Beat Film Festival. Показ пройдёт в рамках программы «Горизонты повседневности». После показа кино можно будет обсудить с режиссёром Юлией Гуськовой и главным героем фильма Глебом.