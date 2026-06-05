Такой близкий и такой далёкий папа. Папа, который всегда рядом. Калейдоскоп грустных и смешных рассказов про самого загадочного человека детства. С ним можно побывать в Африке и посмеяться над глупыми взрослыми, заглянуть в пасть льва и полетать со слоном на самолёте. А главное, тебя ждёт разговор о папе, самом необычном человеке на свете. Актёры свободно перемещаются в пространстве, создавая эффект присутствия для каждого зрителя. История рассказываются с помощью голосов, звуков, ароматов и других иммерсивных элементов. Спектакль, в центре которого — зрительские эмоции..