Музыкально-поэтический спектакль-терапия «Поцелуй со вкусом суздальской медовухи» это современный проект от независимого театра «ТЭТ» в коллаборации с панк-рок группой «Что ты делаешь?!». Перформанс, в котором сливаются матные стихи, народные костюмы, щемящее чувство в груди, и всё это под звуки рока.