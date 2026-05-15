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Поцелуй со вкусом суздальской медовухи

КЦ «Марьина роща», Октябрьская 91, к.1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкально-поэтический спектакль-терапия «Поцелуй со вкусом суздальской медовухи» это современный проект от независимого театра «ТЭТ» в коллаборации с панк-рок группой «Что ты делаешь?!». Перформанс, в котором сливаются матные стихи, народные костюмы, щемящее чувство в груди, и всё это под звуки рока.

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