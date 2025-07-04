Спектакль-концерт на летней сцене во дворе Музея Андеграунда посвящён Свердловскому рок-клубу (СРК). СРК существовал всего пять лет, с 1986 по 1991 год, но за столь короткий срок стал настоящим явлением в культурной жизни страны. В СССР той поры уже чувствовался ветер перемен, и уральская музыка наконец-то вышла из подполья, предъявив миру невероятно талантливых и самобытных музыкантов, артистов и поэтов. В спектакле прозвучат песни групп: «Урфин Джюс», «Трек», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Каталог», «Апрельский марш», «Агата Кристи», «Настя», «Ассоциация» и Макса Ильина.