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Speed Friending

Циферблат, Кузнецкий Мост, 19 с1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 950₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Событие предназначено для поиска друзей и общения с людьми, которые разделяют общие интересы. Формат встречи помогает не беспокоиться о самом сложном - начале разговора с новыми людьми, благодаря чему можно сразу начать узнавать друга друга и весело проводить время в общей компании В программе: - Общение в группе по интересам с теми участниками, которых ты выберешь заранее - Знакомство с каждым участником наедине в формате быстрых знакомств - Совместное заполнение анкеты для друзей, почти как в детстве ;) В процессе мероприятия будут даны задания, которые помогут не теряться при знакомстве и весело провести время вместе друг с другом. После знакомств пойдёте вместе в кафе, чтобы поужинать и продолжить общение в компании поменьше :) Приходи, чтобы классно провести время и познакомиться с новыми людьми! Стоимость: 500р + тариф Циферблата (~450р, включены безлимитные напитки и сладости) Записаться можно через тг организатора: t.me/givenim Посмотреть видео с прошлого мероприятия: https://t.me/meetforyou/293"

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