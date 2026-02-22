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Создание миски для собак с Harly

Гончарная мастерская «Глина и Руки», улица Малая Ордынка, 13с1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Покупать питомцу новую игрушку или курточку приятно, но создать что-то своими руками — совсем другое дело. Такая вещь отражает характер любимца и становится по-настоящему уникальной. Российский бренд товаров для животных Harly совместно с глиняной мастерской «Глина и Руки» приглашает тебя вместе с питомцем на творческий мастер-класс по созданию персональной миски. Ты сможешь слепить её своими руками и расписать ангобами, выбрав настроение и стиль будущего боула. Это повод провести время с питомцем, познакомиться с новыми людьми, пообщаться в уютной атмосфере и получить подарки от бренда. Расписание: — Начало в 17:30. Лучше прийти немного заранее, чтобы хвостики успели познакомиться и ничто не отвлекало от творчества. —Сам мастер-класс продлится около 1,5 часов, после — отдых, общение, знакомство с брендом, вкусности для хозяина и питомца, подарки и, конечно, фотографии, которые отправят после встречи. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Количество мест ограничено. К участию приглашаются небольшие собачки. За несколько дней до мероприятия с тобой свяжется представитель в Telegram, уточнит детали и подтвердит участие.

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