На мастер-классе ты сможешь создать собственную идеальную помаду или блеск для губ, а когда он закончится, вернуться в лабораторию и заказать точно такой же. В начале ты получишь консультацию профессионального колориста и подберёшь подходящий оттенок. Далее тебя ждёт выбор подходящей базы, уходовых компонентов и аромата, создание уникального оттенка и упаковка в красивый флакон. По желанию, можно выбрать лимитированные ароматы, добавки и флаконы за дополнительную плату, чтобы сделать помаду ещё более эксклюзивной. Формула, по которой ты создашь свою помаду будет хранится в лаборатории MakeUp kitchen, чтобы ты могла заказать повтор, когда помада закончится.