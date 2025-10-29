Лекция архитектора и исследователя Трухина Семёна, посвящённая феномену советского модернизма — одному из самых интересных и монументальных течений в архитектуре XX века. На примере знаковых московских зданий Семён расскажет, как стремление к идеалам новых форм выражения, функциональности и массовости формировало облик столицы и почему интерес к модернизму не угасает до сих пор.