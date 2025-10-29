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Советский модернизм в архитектурной фотографии

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция архитектора и исследователя Трухина Семёна, посвящённая феномену советского модернизма — одному из самых интересных и монументальных течений в архитектуре XX века. На примере знаковых московских зданий Семён расскажет, как стремление к идеалам новых форм выражения, функциональности и массовости формировало облик столицы и почему интерес к модернизму не угасает до сих пор.

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