ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Социальная медитация

Gogol School, улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 10500₽
Возраст 18+

Про событие

Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Возможность замедлиться, и в безопасном пространстве позволить себе испытать неконвенциональные эмоции, заметить в теле реакции от взаимодействия через медитативные практики и актерский тренинг. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

Аватар
Аня
02 июня, 18:15

Была, хочу еще, Андрей очень крутой

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста