Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Возможность замедлиться, и в безопасном пространстве позволить себе испытать неконвенциональные эмоции, заметить в теле реакции от взаимодействия через медитативные практики и актерский тренинг. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.