Возраст 18+
Про событие
Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Возможность замедлиться, и в безопасном пространстве позволить себе испытать неконвенциональные эмоции, заметить в теле реакции от взаимодействия через медитативные практики и актерский тренинг. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.
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Была, хочу еще, Андрей очень крутой