ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Социальная игра «Бункер»

Вип-комната ресторана, метро ул.1905 года

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Конец света близко. Мест в бункере хватит не всем. А ты достоин выжить? Психологическая игра на выживание, где решают не сила и удача, а умение убеждать, договариваться и мыслить стратегически. У каждого игрока — своя профессия, характер, навыки и секреты. Твоя задача — доказать остальным, почему именно ты должен попасть в спасительный бункер. Тебя ждут: неожиданные повороты, жаркие дискуссии, интриги, юмор и яркие эмоции. Опыт не нужен — правила объяснят.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Аромат заботы
Аромат заботы

3990₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи