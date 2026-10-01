Конец света близко. Мест в бункере хватит не всем. А ты достоин выжить? Психологическая игра на выживание, где решают не сила и удача, а умение убеждать, договариваться и мыслить стратегически. У каждого игрока — своя профессия, характер, навыки и секреты. Твоя задача — доказать остальным, почему именно ты должен попасть в спасительный бункер. Тебя ждут: неожиданные повороты, жаркие дискуссии, интриги, юмор и яркие эмоции. Опыт не нужен — правила объяснят.