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Сон в летнюю ночь

Ресторан MYST, 1-я Брестская улица, 41

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от 5500₽ до 6600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Арт-вечер под открытым небом — иммерсивная лекция «Сон в летнюю ночь», посвящённая одной из самых загадочных пьес Уильяма Шекспира. Культурное объединение «Слово» и литературовед Екатерина Квитко приглашают тебя погрузиться в атмосферу мистики, искусства и летнего праздника. В программе — авторская лекция Екатерины Квитко, портреты от художницы-скетчиста, dj-сет, обсуждение вечера и специальный сюрприз от организаторов. Отдельной частью вечера станет гастрономическое сопровождение: гостей ждут средиземноморский гриль и приветственные напитки. Дресс-код: «Лесная мистерия».

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