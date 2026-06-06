Арт-вечер под открытым небом — иммерсивная лекция «Сон в летнюю ночь», посвящённая одной из самых загадочных пьес Уильяма Шекспира. Культурное объединение «Слово» и литературовед Екатерина Квитко приглашают тебя погрузиться в атмосферу мистики, искусства и летнего праздника. В программе — авторская лекция Екатерины Квитко, портреты от художницы-скетчиста, dj-сет, обсуждение вечера и специальный сюрприз от организаторов. Отдельной частью вечера станет гастрономическое сопровождение: гостей ждут средиземноморский гриль и приветственные напитки. Дресс-код: «Лесная мистерия».