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«Солнцестояние» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: После внезапной смерти родителей и сестры девушка Дэни впадает в жёсткую депрессию. Её бойфренд Кристиан, студент-антрополог, которого давно тяготят эти непростые отношения, вынужденно приглашает её в поездку в Швецию на праздник летнего солнцестояния, куда он планировал отправиться вместе с тремя друзьями-одногруппниками для работы над диссертацией. В отрезанном от цивилизованного мира поселении в этот день проводятся уникальные обряды с многовековой традицией. Однако вскоре после прибытия компания выясняет, что местные обряды далеко не безобидны. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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