Solar Pulse Festival. Mahashivaratri — это пространство, где свет внутри становится ярче в самую трансформационную ночь Шивы. Два крупных комьюнити — Yoni Fest и «Мастерская Реальности» объединились, чтобы создать атмосферу перерождения и трансформаций. Тебя ждут практики, медитации, звук, движение и живое общение. Цена на билеты будет повышаться по мере приближения мероприятия.