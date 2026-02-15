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Solar Pulse Festival. Mahashivaratri

Фрейя от Ахимса. Family Club, Малая Никитская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 1111₽ до 2222₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Solar Pulse Festival. Mahashivaratri — это пространство, где свет внутри становится ярче в самую трансформационную ночь Шивы. Два крупных комьюнити — Yoni Fest и «Мастерская Реальности» объединились, чтобы создать атмосферу перерождения и трансформаций. Тебя ждут практики, медитации, звук, движение и живое общение. Цена на билеты будет повышаться по мере приближения мероприятия.

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