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Фестивали
Про событие
Solar Pulse Festival. Mahashivaratri — это пространство, где свет внутри становится ярче в самую трансформационную ночь Шивы. Два крупных комьюнити — Yoni Fest и «Мастерская Реальности» объединились, чтобы создать атмосферу перерождения и трансформаций. Тебя ждут практики, медитации, звук, движение и живое общение. Цена на билеты будет повышаться по мере приближения мероприятия.
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