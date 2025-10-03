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Про событие
Жизненный путь человека похож на коллаж: яркие моменты, полустёртые воспоминания и обрывки планов складываются в портрет нас сегодняшних. На встрече каждый сможет воссоздать его своими руками. На встрече у тебя будет возможность рефлексировать, благодарить и отпускать, создавая визуальную историю своего «Я» в уютной и поддерживающей атмосфере при поддержке психолога и коллажистки, Екатерины. Ты погрузишься в процесс творчества, который поможет по-новому взглянуть на пройденные этапы жизни и увидеть общую картину своего пути. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.
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Круто провела вечер за творчеством и ненавязчивым размышлением на тему коллажа)