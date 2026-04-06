60 минут, наполненных чувствами и милыми, интересными заданиями на сближение только для вас двоих. Хочешь сделать романтический вечер незабываемым, окунуться в мир загадок и тайн, раскрыть новые грани своих отношений, провести самое яркое ночное свидание в Москве? У «Сенсориума» есть решение — свидание в темноте. Это мероприятие оставит незабываемые впечатления. Небанальное свидание, на котором не нужно переживать, как ты выглядишь, и найдутся ли общие темы для разговора. Вам предстоит пройти 5 локаций, каждая из которых задействует разные органы чувств. После дневного свидания можно посетить уютное кафе. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».