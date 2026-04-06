ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Снова влюбиться: интерактивное свидание в темноте

улица Арбат, 17

Начало:

Завершение:

11500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

60 минут, наполненных чувствами и милыми, интересными заданиями на сближение только для вас двоих. Хочешь сделать романтический вечер незабываемым, окунуться в мир загадок и тайн, раскрыть новые грани своих отношений, провести самое яркое ночное свидание в Москве? У «Сенсориума» есть решение — свидание в темноте. Это мероприятие оставит незабываемые впечатления. Небанальное свидание, на котором не нужно переживать, как ты выглядишь, и найдутся ли общие темы для разговора. Вам предстоит пройти 5 локаций, каждая из которых задействует разные органы чувств. После дневного свидания можно посетить уютное кафе. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста