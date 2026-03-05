Сатирическая комедия, высмеивающая пользователей соцсетей и современную массовую культуру. Фильм снят с минимальным бюджетом и любительской съемкой, передающей критический взгляд режиссера на «быстрое» искусство. Золушка любит селфи и смузи, и собирается стать сисадмином. (Уже интересно) Мачеха заставляет Золушку стать фотомоделью. Принц не принц. Лесник не отец Золушке. Сюжет описать сложно. Возможность обсудить фильм и задать вопросы автору редкий случай. Такое нельзя пропустить. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.