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Смузи в портрете

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сатирическая комедия, высмеивающая пользователей соцсетей и современную массовую культуру. Фильм снят с минимальным бюджетом и любительской съемкой, передающей критический взгляд режиссера на «быстрое» искусство. Золушка любит селфи и смузи, и собирается стать сисадмином. (Уже интересно) Мачеха заставляет Золушку стать фотомоделью. Принц не принц. Лесник не отец Золушке. Сюжет описать сложно. Возможность обсудить фильм и задать вопросы автору редкий случай. Такое нельзя пропустить. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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