ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Смертельно прекрасна» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Труппа американских балерин отправляется на выступление в Будапешт. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок», которое держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» — сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутой оборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Психология кино: «Неизбранные дороги»
Психология кино: «Неизбранные дороги»
по подписке
Безумное свидание
Безумное свидание
по подписке
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста