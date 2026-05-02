Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Труппа американских балерин отправляется на выступление в Будапешт. Их автобус ломается посреди глухого леса, и девушки прячутся от дождя в сомнительном заведении «Теремок», которое держит суровая женщина, сама в прошлом несостоявшаяся звезда балета. Посетители «Теремка» — сплошь криминальные элементы, и когда ситуация принимает крутой оборот, девушкам приходится забыть старые обиды и научиться использовать свои прекрасные танцевальные навыки в качестве смертельного оружия. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent