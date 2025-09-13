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Смена 10 лет

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

10 лет бывает лишь раз в жизни. А за бытие Смены сменилось не одно поколение панков с рейверами, металистов с рэперами и альтушек с дрейнерами. Будешь нестись через смену субкультур и годы преходящего хайпа на колеснице собственного кайфа. К юбилейной остановке герои пост-панка и нижнего интернета, рок-ребята и авангардные av-артисты сойдутся в грандиозном праздновании. Но помни — главный герой здесь ты. Кто во вторую субботу сентября войдёт в знакомые ворота и узрит: несогласие • Chernaya Rechka • никого нет дома • grust200 • Кобыла и Трупоглазые Жабы • Группа Хмурый • Sad Elmo • Not Icy Kids • Саммер Кома • Позоры • Короткая любовь • Югославия • Sport Classic • Свинья • трип • Александр Пистолетов • Никита Литвинков • Паша Красный • F12.exposition + больше артистов и повышение цен 31.08 День + ночь, 4 пространства + 4 бара, лайв и диджей-сеты, маркет и барбекю, интерактивная экспозиция и специальный декор — всё для неповторимого приключения. После 31.08 ожидается подорожание билетов. FC: 18+, оригинал паспорта/заграна/прав/военника Хочешь показать свои фотографии из Смены? Рассказать историю? Поучаствовать в маркете? Пиши в личные сообщения: https://t.me/smenamoscow

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