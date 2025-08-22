Стань частью особенного события, в котором музыка и современная графика сливаются в единое взаимодействие, раскрывая русскую классику как отдельный слой искусства, живущий во все времена. Соверши путешествие сквозь эпохи, в которых необъятная душа России и её многогранная история раскрываются с помощью величайших мелодий. Ты услышишь композиции Чайковского, Глинки, Бородина, Свиридова и не только. Прочувствуешь меняющийся пульс дней, десятилетий, веков. Музыка в концерте будет говорить на языке современных технологий с помощью арт-визуала мультимедийного пространства «Внутришоу». Каждая деталь позволит ощутить связь многовековой культуры с сегодняшним днём. И тем, как звучащее сегодня наследие отражается в будущем.