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Слушая культуру: русская классика

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

от 4800₽ до 7800₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Стань частью особенного события, в котором музыка и современная графика сливаются в единое взаимодействие, раскрывая русскую классику как отдельный слой искусства, живущий во все времена. Соверши путешествие сквозь эпохи, в которых необъятная душа России и её многогранная история раскрываются с помощью величайших мелодий. Ты услышишь композиции Чайковского, Глинки, Бородина, Свиридова и не только. Прочувствуешь меняющийся пульс дней, десятилетий, веков. Музыка в концерте будет говорить на языке современных технологий с помощью арт-визуала мультимедийного пространства «Внутришоу». Каждая деталь позволит ощутить связь многовековой культуры с сегодняшним днём. И тем, как звучащее сегодня наследие отражается в будущем.

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