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Случайные встречи

Современник. Другая сцена
Чистопрудный бульвар, 17с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль соткан из разных рассказов Ивана Бунина и стремится найти ответ на извечный вопрос: что такое любовь? Её одновременно боятся и желают обрести, ради неё совершают подвиги и идут на преступления, многие шедевры искусства появились в момент, когда их автор был одержим любовью. Безумная, безответная, взаимная, исступленная, эгоистичная, жертвенная, платоническая, стыдливая — имея сотни проявлений, она одинаково обжигает каждого, кому посчастливилось её испытать. У неё тысячи имён, но, как ни назови, — каждое из них будет неверным, кроме того единственного, которое мы подчас боимся произнести даже наедине с самим собой. Спектакль «Случайные встречи» состоит из лучших эскизов молодых режиссёров в рамках режиссёрской лаборатории «Хочу как О.Н.». Продолжительность – 2 часа 30 минут с антрактом.

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