Мини-фестиваль — это отложенное эхо летнего лесного фестиваля, на котором мы хочется повидаться, пообщаться и немного потворить вместе со всеми. Программа: Тебя ждет маркет, который будет работать весь день. 2:00-13:30 утренний диджей-сет или дискотека для жаворонков от Daria O. 13:30-15:30 мастер-класс по фотокрасу от художников Фёдора Бабенко и Татьяны Зайцевой. Во время мк они покажут свои новые работы, подробно расскажут о технике, и её творческих возможностях, и помогут создать собственные уникальные дизайны на тканевых изделиях. *можно принести ткань/старую одежду светлых цветов с собой. 5:30-17:30 лекция + аудио-практика от Daria O. 7:30-18:30 теневой театр сценарий: Поля Ш. музыка: Ivan online Вход: за донат пространству от 300 р.