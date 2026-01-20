ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сломанные цветы

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Если в двух словах, то это странный фильм. Довольно предугадываемый и вторичный сюжет, минимум действия, минимум диалогов, минимум видимых эмоций, минимум всего. Но, не смотря на это, какая-то неведомая сила не даёт оторваться от просмотра. Это фильм-размышление, диалог режиссера Джима Джармуша на тему разбитых надежд уходящей молодости, но со свойственной ему иронией и Биллом Мюрреем. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста