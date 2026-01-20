Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Если в двух словах, то это странный фильм. Довольно предугадываемый и вторичный сюжет, минимум действия, минимум диалогов, минимум видимых эмоций, минимум всего. Но, не смотря на это, какая-то неведомая сила не даёт оторваться от просмотра. Это фильм-размышление, диалог режиссера Джима Джармуша на тему разбитых надежд уходящей молодости, но со свойственной ему иронией и Биллом Мюрреем. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.