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Про событие
Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Если в двух словах, то это странный фильм. Довольно предугадываемый и вторичный сюжет, минимум действия, минимум диалогов, минимум видимых эмоций, минимум всего. Но, не смотря на это, какая-то неведомая сила не даёт оторваться от просмотра. Это фильм-размышление, диалог режиссера Джима Джармуша на тему разбитых надежд уходящей молодости, но со свойственной ему иронией и Биллом Мюрреем. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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