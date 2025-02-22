Битва титанов неизбежна. Одна из самых великих метал групп в реальной жизни - Slipknot против 12ой экономики мира в мультяшной вселенной металлопокалипсиса - Dethklok. Воплотят это эпичное столкновение московские tribute проекты Get This и Dethklon. Не пропусти жирный сплит концерт в клубе IZI.