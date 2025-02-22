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Slipknot vs Dethklok (Get This и Dethklon)

121 – Izi Moscow
Басманный переулок 8, с. 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Битва титанов неизбежна. Одна из самых великих метал групп в реальной жизни - Slipknot против 12ой экономики мира в мультяшной вселенной металлопокалипсиса - Dethklok. Воплотят это эпичное столкновение московские tribute проекты Get This и Dethklon. Не пропусти жирный сплит концерт в клубе IZI.

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