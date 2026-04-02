Фильм-боевик, в котором главный герой — хипстер, который влюбился в девушку, но, чтобы заполучить её, ему нужно победить 7 бывших, которые имеют суперспособности. Бои происходят прямо как в играх: полоска здоровья сверху, монетки, вылетающие из врагов, и дополнительные жизни. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.