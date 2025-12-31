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Сказки и Бассни

Чудо Юдо, улица Новый Арбат, 21

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от 0₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В ночь, когда стрелки замрут между годами, ресторан «Чудо-Юдо» Тимура Ланского и Александра Оганезова в большой коллаборации с Bassmatic Records распахнёт врата в музыкальную сказку, где древние ритмы встречаются с неоном нового времени. Krasa Rosa — главный хедлайнер 10 Резидентов Bassmatic Records Этно-перформанс Doydodoom & Jumango Шоу-балет, шаманские танцы, световое шоу, маркеты, подарки — праздничная ночь, которая пропитана волшебством. Два формата ночи: Застолье + Шоу-программа 21:00 — шедевры застолья, блюда от шефов «Чудо-Юдо, праздничное меню, достойное волшебной ночи. Участие по брони стола. Народные Гуляния 01:00 — выступление KRASA ROSA и танцы до рассвета под вибрации Bassmatic Records. Вход по билетам. Промокод KAVER даёт скидку на покупку билета. Бронь столов / Инфо : +79039696299 / 88001014314

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