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Сияние

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

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Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дебютный ивент серии вечеринок от организаторов фестиваля «Конклав». Три московских комьюнити — Volchok, Dark Bloom и Volya — объединились, чтобы наполнить пространство атмосферной сумеречной летней ночи в поле, когда мотыльки начинают порхать среди таинственных теней. Два танцпола. Сочетание плотного индустриального ритма, гипнотической монотонности, меланхоличности и хардовых звучаний. Всё выстроено вокруг индастриал-техно, хард-техно, техно, электронной танцевальной музыки, хард-грува и транса. Внутри — любимые и горячие Opustoshil, Volchiy Voy, Shinovich, Maria Berlinskaya и Dan Kornienko. Npd — диджей из Беларуси и основатель проекта «Motive». Arihorne х Quicklilac представят свежую подборку индастриал-техно от комьюнити Aorta. Двор преобразится под звучанием Vasilii Volchok, Sem Smirnov, Peach Touch и Evidance. Kah Mal унесёт тебя в эйсид и индастриал-саунд. Рассветные часы — во власти Stepan Borin и Lavia.

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