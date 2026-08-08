Дебютный ивент серии вечеринок от организаторов фестиваля «Конклав». Три московских комьюнити — Volchok, Dark Bloom и Volya — объединились, чтобы наполнить пространство атмосферной сумеречной летней ночи в поле, когда мотыльки начинают порхать среди таинственных теней. Два танцпола. Сочетание плотного индустриального ритма, гипнотической монотонности, меланхоличности и хардовых звучаний. Всё выстроено вокруг индастриал-техно, хард-техно, техно, электронной танцевальной музыки, хард-грува и транса. Внутри — любимые и горячие Opustoshil, Volchiy Voy, Shinovich, Maria Berlinskaya и Dan Kornienko. Npd — диджей из Беларуси и основатель проекта «Motive». Arihorne х Quicklilac представят свежую подборку индастриал-техно от комьюнити Aorta. Двор преобразится под звучанием Vasilii Volchok, Sem Smirnov, Peach Touch и Evidance. Kah Mal унесёт тебя в эйсид и индастриал-саунд. Рассветные часы — во власти Stepan Borin и Lavia.