Лекция о том, как пол определял внешний вид человека в прошлом. Будут выяснять, продолжает ли он делать это сейчас, а ещё обсуждать традиционное мужское занятие (вязание) и традиционную мужскую одежду (чулки). Ты узнаешь, что не устраивало феминисток позапрошлого века в велосипедках, и будешь много разглядывать ноги (мужские, конечно). В стоимость билета включен депозит в размере 700 рублей на напитки и еду.