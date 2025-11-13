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Синий чулок и другие мужчины: краткая история гендера в моде

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о том, как пол определял внешний вид человека в прошлом. Будут выяснять, продолжает ли он делать это сейчас, а ещё обсуждать традиционное мужское занятие (вязание) и традиционную мужскую одежду (чулки). Ты узнаешь, что не устраивало феминисток позапрошлого века в велосипедках, и будешь много разглядывать ноги (мужские, конечно). В стоимость билета включен депозит в размере 700 рублей на напитки и еду.

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