Синемалогия с психологом Ириной: путь к внутренней опоре. Что тебя ждёт: — Полный просмотр вдохновляющего фильма о принятии себя — Профессиональный разбор с психологом Ириной — Тёплая атмосфера за чашкой чая — Вкусные угощения и приятная компания — Возможность посмотреть на привычные вещи под новым углом Как это работает: 1. Участники смотрят фильм «Красотка на всю голову» — историю о том, как внутреннее преображение меняет жизнь 2. Обсуждают за чаем — разбирают тему принятия себя и внутренней красоты 3. Узнают больше о своих комплексах и страхах 4. Получают ценные инсайты от профессионального психолога Главные темы вечера: — Как общество формирует наши комплексы — Путь к истинной уверенности в себе — Сила внутренней опоры и принятия себя — Разрушение мифов о внешней красоте Чай, печеньки и глубокие разговоры — всё включено. Бонус: уютная атмосфера и возможность познакомиться с единомышленниками. Билет в мир самопознания через кино уже ждёт тебя. Правила комфортного общения: 1. Без политики и религии: комфортная атмосфера для всех участников 2. Никаких оценок и критики других участников: только конструктивный диалог 3. Без перебиваний: право каждого высказаться Цель встречи — создать безопасное пространство для искреннего диалога и самопознания.