ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Синемалогия: «Красотка на всю голову»

Kinoroom Loft, Страстной бульвар, 11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Синемалогия с психологом Ириной: путь к внутренней опоре. Что тебя ждёт: — Полный просмотр вдохновляющего фильма о принятии себя — Профессиональный разбор с психологом Ириной — Тёплая атмосфера за чашкой чая — Вкусные угощения и приятная компания — Возможность посмотреть на привычные вещи под новым углом Как это работает: 1. Участники смотрят фильм «Красотка на всю голову» — историю о том, как внутреннее преображение меняет жизнь 2. Обсуждают за чаем — разбирают тему принятия себя и внутренней красоты 3. Узнают больше о своих комплексах и страхах 4. Получают ценные инсайты от профессионального психолога Главные темы вечера: — Как общество формирует наши комплексы — Путь к истинной уверенности в себе — Сила внутренней опоры и принятия себя — Разрушение мифов о внешней красоте Чай, печеньки и глубокие разговоры — всё включено. Бонус: уютная атмосфера и возможность познакомиться с единомышленниками. Билет в мир самопознания через кино уже ждёт тебя. Правила комфортного общения: 1. Без политики и религии: комфортная атмосфера для всех участников 2. Никаких оценок и критики других участников: только конструктивный диалог 3. Без перебиваний: право каждого высказаться Цель встречи — создать безопасное пространство для искреннего диалога и самопознания.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста