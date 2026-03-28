ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Синемалогия

Kinoroom loft, Страстной бульвар, 11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Хочешь посмотреть кино не просто «для фона», а с глубоким погружением? Приходи на синемалогию по фильму «Вечность». Что тебя ждёт: — полный просмотр фильма в атмосферном кинолофте; — чаепитие с угощениями и живое обсуждение; — возможность поделиться мыслями или послушать других без оценок и критики; — разбор ключевых тем с ведущей Ириной Федуччи: об идеализации отношений, силе выбора и ценности прожитого опыта. Будет уютно, тепло и душевно. Правила участия: 1. Никакого вульгарного поведения 2. Политика и религия вне обсуждения 3. Запрещены оскорбления и агрессия 4. Участие возможно только в трезвом состоянии Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста