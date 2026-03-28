Хочешь посмотреть кино не просто «для фона», а с глубоким погружением? Приходи на синемалогию по фильму «Вечность». Что тебя ждёт: — полный просмотр фильма в атмосферном кинолофте; — чаепитие с угощениями и живое обсуждение; — возможность поделиться мыслями или послушать других без оценок и критики; — разбор ключевых тем с ведущей Ириной Федуччи: об идеализации отношений, силе выбора и ценности прожитого опыта. Будет уютно, тепло и душевно. Правила участия: 1. Никакого вульгарного поведения 2. Политика и религия вне обсуждения 3. Запрещены оскорбления и агрессия 4. Участие возможно только в трезвом состоянии Запись в ТГ