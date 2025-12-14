ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Синемалогия

уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Разбор через героев фильма. 1. Знакомство 2. Просмотр целиком фильма «Отпуск по обмену» 3. Обсуждение фильма по определённым в афише темам 4. Чай со вкусняшками 5. Фото и новогодние подарки Место проведения: Адрес направят после записи Во время мероприятия просят: • проявлять уважение к участникам, ведущей и персоналу; • соблюдать общественный порядок и нормы поведения. Запрещено: — проносить запрещённые предметы и вещества; — мешать проведению мероприятия; — обсуждать политику, религию и вопросы веры. Для записи необходимо написать в ТГ https://t.me/irina_feducci с указанием слова «Кавёр»

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста