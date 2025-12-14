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Разбор через героев фильма. 1. Знакомство 2. Просмотр целиком фильма «Отпуск по обмену» 3. Обсуждение фильма по определённым в афише темам 4. Чай со вкусняшками 5. Фото и новогодние подарки Место проведения: Адрес направят после записи Во время мероприятия просят: • проявлять уважение к участникам, ведущей и персоналу; • соблюдать общественный порядок и нормы поведения. Запрещено: — проносить запрещённые предметы и вещества; — мешать проведению мероприятия; — обсуждать политику, религию и вопросы веры. Для записи необходимо написать в ТГ https://t.me/irina_feducci с указанием слова «Кавёр»
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