Под стеклянным куполом тропической оранжереи ВДНХ оживут саундтреки, знакомые миллионам — от первых аккордов Мондштадта до эпических тем Шуморы. HighTime Orchestra переосмыслили культовые треки для живого исполнения. Ты услышишь, как виолончели воссоздают голос Цицина, скрипки передают мощь Архионта, а перкуссия проведёт через пейзажи Ли Юэ. Особенность вечера — акустика оранжереи: шелест листьев станет частью аранжировок, а переливы света — визуальным сопровождением. Программа включает редкие оркестровые версии, которые не звучали ни на одной официальной записи.