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[отменено] Симфо-юбилей Genshin Impact в честь 5-летия игры. Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Под стеклянным куполом тропической оранжереи ВДНХ оживут саундтреки, знакомые миллионам — от первых аккордов Мондштадта до эпических тем Шуморы. HighTime Orchestra переосмыслили культовые треки для живого исполнения. Ты услышишь, как виолончели воссоздают голос Цицина, скрипки передают мощь Архионта, а перкуссия проведёт через пейзажи Ли Юэ. Особенность вечера — акустика оранжереи: шелест листьев станет частью аранжировок, а переливы света — визуальным сопровождением. Программа включает редкие оркестровые версии, которые не звучали ни на одной официальной записи.

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