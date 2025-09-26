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Симфонический трибьют-концерт Linkin Park

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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от 2900₽ до 5100₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Roofevents приглашает тебя услышать бессмертные хиты «Crawling», «Numb», «In the end» и множество других в мощном исполнении камерного симфонического оркестра Imperia Music Band. Напористая энергия рока, пронзительный ритм классических инструментов и тёплая панорамная крыша: тебя ждёт захватывающее трибьют-шоу в самом центре Москвы. Тебя окутает ностальгия под те самые песни, которые гремели на последнем концерте Linkin Park в «Олимпийском». Солирующие электроскрипки прорежут воздух над крышей, а гитарные риффы и ударные заставят сердце биться в такт. Старая эпоха безвозвратно ушла, но эти хиты по-настоящему бессмертны. Артисты оркестра Imperia Music Band выступают в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.

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