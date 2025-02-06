Имение «Сикоры» — семейная винодельня, расположенная в живописном субрегионе Семигорье Краснодарского края, между Новороссийском и Анапой. Основанная в 2012 году Александром Сикорским, она быстро зарекомендовала себя как одно из ведущих винодельческих хозяйств России. Имение «Сикоры» специализируется на производстве моносортовых вин, отражающих уникальность терруара Семигорья. Среди выращиваемых сортов — рислинг, шардоне, пино нуар, каберне совиньон, мерло, каберне фран и автохтонный красностоп золотовский. Вина отличаются изящной структурой, яркой ароматикой и балансом вкусовых оттенков. Белые вина отличаются минеральностью и свежестью с нотами цитрусов и белых цветов, а красные обладают объёмным телом и бархатистыми танинами. В 2018 году было построено новое здание винодельни, спроектированное совместно французскими и российскими архитекторами и дизайнерами. Винодельня использует гравитационный метод производства. Дегустация цикла «Российское виноделие в эпоху перемен». Винный лист: 1. Сикоры Семигорье Совиньон Блан Семейный резерв 2022 — белое сухое. 2. Сикоры Семигорье Рислинг Семейный резерв 2021 — белое сухое. 3. Сикоры Семигорье Шардоне Семейный резерв 2022 — белое сухое. 4. Сикоры Семигорье Пино Нуар Семейный резерв 2022 — красное сухое. 5. Сикоры Семигорье Каберне Совиньон Семейный резерв 2019 — красное сухое. 6. Сикоры Семигорье Семейное наследие 2020 (каберне совиньон, мерло, каберне фран) — красное сухое. 7. Сикоры Семигорье Красностоп Золотовский На Террасах 2019 — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Входит 7 вин. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50