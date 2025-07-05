Творческая мастерская «Топь» открывает двери для тех, кто готов обменяться не только вещами, но и хорошим настроением. В этот раз тебя ждёт своп и гаражная распродажа в один день. Чем заняться на свопе? Погрузится в сказочную атмосферу, где каждый найдёт своё болотное счастье: — Караоке у Осла: караоке-зона, где можно исполнить песни из Шрека: «I’m a Believer», «Hallelujah» и другие; — Конвейер Пряничного человечка: здесь ты сможешь расписать глазурью печенье в виде «Пряничного Человечка». Можно будет съесть сразу или забрать с собой, чтобы угостить друзей. Как работает своп? Одна принесённая вещь — один купон. Купоны позволят тебе найти себе новые вещи среди тех, которые отдали другие участники. Если тебе понравится какая-то вещь, а купоны закончатся — не беда! Их можно будет докупить прямо на месте (200 рублей за купон). Что можно приносить? — Одежду (чистую и в хорошем состоянии); — Аксессуары (сумки, шляпки, украшения); — Обувь Два формата участия: — Гаражная распродажа — вход свободный. Есть доступ к вещам с определённых рейлов и угощениям, нет доступа к свопу и активностям. — своп — билет — 600 рублей. В стоимость входит: участие в свопе, тематических активностях, бесплатные угощения и сладости.