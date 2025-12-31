Это не просто вечеринка… это Новый год, который запомнится навсегда. Дресс-код: зелёный, красный, ушастый, копытный, луковый, болотный, новогодний. Вход до 1:30 по регистрации бесплатный, далее по билетам от 1000 р. fc. прихвати с собой оригинал паспорта.