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Про событие
Это не просто вечеринка… это Новый год, который запомнится навсегда. Дресс-код: зелёный, красный, ушастый, копытный, луковый, болотный, новогодний. Вход до 1:30 по регистрации бесплатный, далее по билетам от 1000 р. fc. прихвати с собой оригинал паспорта.
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