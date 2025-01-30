Дегустация цикла «Российское виноделие в эпоху перемен» . Гравитационная винодельня Шато Пино — современное российское хозяйство, расположенное на живописных склонах горы Колдун в южной части Новороссийска, в селе Федотовка. Агротуристический комплекс Chateau Pinot был основан новороссийским предпринимателем Александром Поездником и начал свою деятельность под брендом «Шато Пино» в 2019 году. Комплекс включает гравитационную винодельню, ресторан, художественную галерею и мастерские, улиточную ферму. На дегустации будет дегустации — три линейки вин. — Игристые по классике, с выдержкой на осадке 18 месяцев. — Линейка «Дикари» (брожение на «диких» дрожжах, выдержка в новых барриках из французского дуба — 9 месяцев). — Гранд Резерв (ручной сбор, выдержка — 18 месяцев в дубовых барриках с лёгкой и средней степенью обжига, далее — 10 месяцев в бутылках). Винный лист: 1. Игристое Шато Пино Блан де Блан (Шардоне, Пино блан) — экстра-брют белое. 2. Игристое Шато Пино Пино Нуар Розе (100 % Пино Нуар) — экстра-брют розовое. 3. Шардоне Гранд Резерв Шато Пино 2022 (100 % Шардоне) — белое сухое. 4. Пино Нуар «Дикари» Шато Пино (100 % Пино Нуар) — красное сухое. 5. Каберне Фран «Дикари» Шато Пино (100 % Каберне Фран) — красное сухое. 6. Пино Нуар Гранд Резерв Шато Пино (100 % Пино Нуар) — красное сухое. 7. Шато Пино Каберне Фран Гранд Резерв 2022 (100 % Каберне Фран) — красное сухое. 8. Шато Пино Каберне Совиньон Гранд Резерв 2021 (100 % Каберне Совиньон) — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включено — 8 образцов вина, вода. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв +7 903 792 61 50