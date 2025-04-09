Тебя ждёт погружение в мир короткометражного кино, уютная атмосфера, просмотр захватывающих работ, обсуждения и знакомства с такими же любителями кино. Программа: – «Яблоки» (2023) - реж. Варвара Маценова; – «Как разжечь потухший огонь» (2021) - реж. Сергей Филатов; – «Электрический ток» (2017) - реж. Пётр Фёдоров; – «Невероятная» (2019) - реж. Лука Гуаданьино; – «Лестница» (2006) - реж. Полина Грекова; – «Голос за кадром» (2011) - реж. Мартин Росете (если останется время). В стоимость входят угощения и напитки. Регистрация обязательна.