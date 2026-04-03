Что бы начать установку, ознакомься с лицензионным соглашением и нажми «Продолжить». Выберите нужные компоненты для установки: Диск 1: — Мc Ырцым [v.1.1] — Savi73 [v.1.0] — FuckFaceAgane[0.3] — Rezo b2b Kxnte [v.1.8] — BatpiiiCore [v.3.3] — Dj Nakazanie [v.9.0] — Fatima Harijar [v.4.9] Диск 2: — Timon Ableton [v.2.2.2] — Fastahgabbah [v.56k] — Lalekun [v.7.3] — 6dak [v.5.1] — Doc [v.3.0] — Dj Nerate [beta 0.619] — Спецоборона [v.11.0] На мероприятии запрещена съёмка и запись на устройства с модулями беспроводной передачи данных. Используй цифру, аналог и плёнку. Дресс-код (крайне рекомендован): шиз/косплей/нефор. из 00х. Два танцпола. Зона отдыха. Не забудь паспорт.