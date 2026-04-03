ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Шизорейв 2

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Что бы начать установку, ознакомься с лицензионным соглашением и нажми «Продолжить». Выберите нужные компоненты для установки: Диск 1: — Мc Ырцым [v.1.1] — Savi73 [v.1.0] — FuckFaceAgane[0.3] — Rezo b2b Kxnte [v.1.8] — BatpiiiCore [v.3.3] — Dj Nakazanie [v.9.0] — Fatima Harijar [v.4.9] Диск 2: — Timon Ableton [v.2.2.2] — Fastahgabbah [v.56k] — Lalekun [v.7.3] — 6dak [v.5.1] — Doc [v.3.0] — Dj Nerate [beta 0.619] — Спецоборона [v.11.0] На мероприятии запрещена съёмка и запись на устройства с модулями беспроводной передачи данных. Используй цифру, аналог и плёнку. Дресс-код (крайне рекомендован): шиз/косплей/нефор. из 00х. Два танцпола. Зона отдыха. Не забудь паспорт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста