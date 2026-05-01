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Шиповник

Чистопрудный бульвар, 25

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Музыкально-интеллектуальный движ. Будет лекторий с широким спектром тем: феномен «пацанства» в русском кино, дэвид боуи как явление литературы, образ современного геркулеса, черновики Зигмунда Фрейда и прочее. Для тебя выступят: 1 мая: маркер Позоры 541. спасибо за лето КГБ ветхий запрет 2 мая: карнегия НАЗАД В РАЗВИТИИ the welma свитч Vaktor Dude one-two-three-four! Будет маркет, мастер-классы и медленные свидания. Вход свободный.

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