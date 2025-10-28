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Шесть женщин для убийцы

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Красота. Мода. Смерть. В элитном доме мод одна за другой исчезают девушки. Мир гламура, зависти и тайных страстей, снятый как живописный кошмар. Фильм, оказавший влияние на джалло. Мёртвое тело убитой манекенщицы Изабеллы подкидывают внутрь здания. Полиция начинает расследование, но первоначальные следственные действия не дают результатов. Но вскоре манекенщица Николь находит дневник убитой. Убийца, узнав об обнаружении дневника, пытается достать его, убивая тех, кто ему мешает. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.

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