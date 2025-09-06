Триумфальное возвращение легенд Архангельского индустриального мифа при поддержке: STROPHARIA (MSC) The Forurth State Of Death (MSC) + Андрей Брытков (Комитет Охраны Тепла/Калининград). Проект «Шесть Мертвых Болгар» начал свою деятельность в Архангельске в середине 90-х. Ранние работы представляли собой смесь индустриальных аналоговых шумов, записанных на любительскую аппаратуру. Сегодняшние работы проекта можно охарактеризовать как смесь ритмических пульсаций, дронов синтезаторов, этнических живых инструментов и вокала. IDM, downtempo, electronic, ritual, ambient STROPHARIA — московский проект сформирован Дмитрием Поликарповым в 1993 году на волне увлечения индустриальной культурой, психоделической электроникой и трансгрессивной стороной рейв-сцены. The Fourth State Of Death — импровизационный проект участников промо-группы Moscow Power Electronics Collapse Кирилла Минаева и Михаила Барыкина и молодого компьютерного гения Ильи Большакова. The Fourth State Of Death, более 10 лет назад громко начав свой творческий путь с совместных выступлений с такими влиятельными коллегами по индастриал-сцене, как Brighter Death Now и .nyctalops., в дальнейшем живьём играли крайне редко. При поддержке Андрея Брыткова — саксофониста легендарной реггей-формации Комитет Охраны Тепла классического состава.