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Шьём сумку-кисет

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Проведёшь несколько часов в уютной атмосфере творчества: выберешь ткань (бархат или атлас), познакомишься со швейной машинкой и шаг за шагом сошьёшь собственную сумочку-кисет — от первых деталей до финальных строчек. Опыт совсем не важен — можно приходить даже если ты никогда ничего не шила. Мастер будет рядом на каждом этапе, всё покажет и поможет, чтобы процесс был лёгким, понятным и приятным. Домой ты уйдёшь с готовой сумочкой и особенным чувством: «Я сделала это сама». Продолжительность: 3-4 часа.

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