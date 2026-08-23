Проведёшь несколько часов в уютной атмосфере творчества: выберешь ткань (бархат или атлас), познакомишься со швейной машинкой и шаг за шагом сошьёшь собственную сумочку-кисет — от первых деталей до финальных строчек. Опыт совсем не важен — можно приходить даже если ты никогда ничего не шила. Мастер будет рядом на каждом этапе, всё покажет и поможет, чтобы процесс был лёгким, понятным и приятным. Домой ты уйдёшь с готовой сумочкой и особенным чувством: «Я сделала это сама». Продолжительность: 3-4 часа.