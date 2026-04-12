Вечер общения через игру. Обучение шахматам с нуля и вдохновляющая игра для опытных c фуршетом и бокалом игристого. Интеллектуальный вечер, где игра становится способом познакомиться и провести время в хорошей компании. Идея вдохновлена салонными встречами XIX века, где люди собирались ради общения, обмена мыслями и среды, а шахматы наравне с искусством, модой и литературой были частью этого процесса. Формат разделён на четыре уровня: — Обучение с нуля. Подходит для тех, кто не знает как ходят фигуры, что такое шах и мат — Уверенно начинающие. Ты знаешь как ходят фигуры и основные правила — Опытные игроки. Будет организован турнир с контролем времени по 5 минут. Подходит для тех, кто комфортно чувствует себя в игре с часами в блице — Свободное посещение. Можно прийти и без участия в игре — чтобы пообщаться, познакомиться и провести вечер в этой атмосфере. Организатор: Светлана Роговая — создатель проекта «Шахматы в ресторане», КМС по шахматам, превратившая классику в искусство общения и вдохновения. Что включает в себя билет — участие в выбранном формате, либо свободное посещение — работа преподавателя и судьи — шахматный инвентарь — лёгкий фуршет и напитки — живая музыка Дресс-код: Рекомендуют сдержанный, эстетичный стиль: платья, костюмы, рубашки, пиджаки, аккуратные образы. Если хочется глубже поддержать атмосферу вечера — можно добавить элементы salon style: фактурные ткани, более выразительные детали, образы с характером. Главное — чтобы ты чувствовал себя уверенно и органично в пространстве особняка. Рекомендуемая цветовая гамма: чёрный, золотистый, винный (бордовый), шампань. Просим избегать спортивной одежды и джинсов.