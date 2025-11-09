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Шахматы под вино. Дейтинг-турнир

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Еда

Про событие

20 молодых людей и 20 девушек сядут за шахматные столы под вино и тёплую музыку. Также для гостей предусмотрена фотозона. Турнир подойдёт для тех, кто уже умеет играть. dress code — вечерний

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