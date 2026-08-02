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Шахматы и покер

Карета, Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Приходи на вечер сразу двух игр. Одни двигают фигурки на время, а другие кидают фишки и просчитывают всевозможные комбинации. Все вместе потом вкусно едят и чиллят под ритмы музыки. Если зарегистрируешься в боте (https://t.me/kareta_club_bot?start=c_KRC) у ребят, то можешь заказать бесплатный напиток/блюдо на баре во время турнира. Уровень игры – любой. Участие в покерном турнире — 2000р. Для записи: Пиши «карета +» под постом в тг.

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