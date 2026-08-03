Встреча с друзьями в баре «Кривоколенный 9с3». Будешь вкусно есть, разыгрывать партии и показывать, чему успел научиться. Играть будешь вдумчиво, никуда не спешить и просто наслаждаться шахматами. Ученики rep chess edu играют бесплатно. Первое и рандомное место получат депозит от заведения, а победители уйдут с грамотами. 5 туров / 7+3