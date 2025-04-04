Дегустация, на которой ты сможешь попробовать 6 образцов вина из Франции. Шабли — это известный винодельческий регион Франции. Там, в Бургундии - царство сорта винограда Шардоне. Вина Шабли славятся своей свежестью, яркой кислотностью и минеральностью. Они прекрасно сочетаются с морепродуктами, устрицами, белым мясом и мягкими сырами. Основная уникальность Шабли — в его терруаре, в почвах киммериджского известняка, содержащих окаменелые ракушки, что придает винам характерную минеральность и солоноватость. На дегустации будет представлено вина 3 производителей: Domaine Jean Durup, Guillaume Vrignaud и Domaine Jean Collet et Fils. Винный лист: 1. Chablis Premier Cru Montmains Domaine Jean Durup 2022 2. Chablis Premier Cru L'hommes Mort Domaine Jean Durup 2023 3. Chablis Premier Cru Fourchaume Domaine Jean Durup 2022 4. Chablis Premier Cru AOC Fourchaume Guillaume Vrignaud 2022 5. Chablis Premier Cru AOC Mont de Milieu AOC Guillaume Vrignaud 2022 6. Chablis Grand Cru Valmur, Domaine Jean Collet et Fils 2022 Ведущий дегустации - Александр Арфеев. Входит - 6 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв + 7 903 792 61 50