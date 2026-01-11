Самая мистическая ночь года традиционно занимает последнюю дату октября, и в этот раз – барный кластер Bla Bla Bar на Лесной растягивает страшно красивый праздник на целый уикенд. Команда Бла Бла Фэмили приглашает отметить Хэллоуин в атмосфере таинственной чащи, полной тайн, магии и зажигательных танцев до утра. 30 и 31 октября тебя ждёт настоящий Шабаш в лесу. Ведьмы, вампиры, оборотни — кто знает, кто спрятался посреди густого массива? Фантазия гостей будет щедро вознаграждена — только вместо конфет общий призовой фонд достигает 1 000 000 рублей на барный депозит. В конкурсе за лучший костюм и полноценный образ может побороться любой — приходи в обличии любимого «тёмного» персонажа, духа или другой нечисти и получи бесплатный напиток и вход без депозита. В пятницу и субботу будут объявлены победитель за «лучший образ», который получит депозит в 200 тысяч на бар, а также финалисты, занявшие второе и третье место, которым обещают по 150 и 100 тысяч рублей депозита. Но Bla Bla Bar не ограничится тремя победителями: на вечеринке запомнится каждый образ — и ещё 10 человек получат депозит по 5000 рублей.