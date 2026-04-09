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Северная станция

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Действие фильма разворачивается между прошлым и настоящим. Студентка биофака Света проходит практику на отдалённой станции, где завязывается роман, который изменит её жизнь и планы на будущее. Спустя десять лет старые чувства и скрытые секреты возвращаются, заставляя её снова искать правду и сталкиваться с тем, чего не хотелось бы вспоминать. Этим вечером ты станешь частью творческого процесса: сложно представить более подходящее для кинопросмотра место, чем Своё Поле, ведь эти стены пропитаны историей искусства. Ещё до революции здесь работала мастерская художников кооперации Эйнемъ, а под сводами башенок шоколадной фабрики создавались легендарные изображения для конфет «Мишка в лесу» и многих других. После фильма зрители смогут в камерной атмосфере задать вопросы режиссёру Сергею Овечко. Приходи погружаться в камерное искусство и общаться с единомышленниками. Каждый билет включает угощения, а перед показом тебя встретят бокалом охлаждённого вина или чашкой ароматного чая. Сбор гостей к 19:00, начало в 19:30

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