Известнейший исполнитель русской фолк-музыки Сергей Старостин приглашает на концерт на теплоходе. Тебя ждут избранные аутентичные русские мелодии и напевы, бережно восстановленные и аранжированные маэстро произведения, а также авторский материал. Помимо музыки тебя также ждёт вкусное речное кафе и бар. В 19:00 теплоход отплывает. Подождать опоздавших, к сожалению, не смогут. Сбор гостей и посадка с 18:30 до 19:00. Именно в это время теплоход будет находиться у причала. Набережная и причал будут известны позже, всем купившим билеты будет сделана рассылка. Сергей Старостин. Мэтр русского фолка. Вероятно — самый известный исполнитель русского фольклора. Музыкант, этнограф, путешественник, композитор. Творец, бережно собирающий по кусочкам богатое наследие русской традиционной музыки.